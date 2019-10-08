لقي 5 أشخاص، بينهم مقتدى نجل النائب حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان العراقي، مصرعهم جراء نشوب حريق في فندق ”بلوم“ الواقع في منطقة ”العرصات“ وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر عراقية أن الحريق أسفر كذلك عن وفاة نجل محمد الموسوي مستشار نائب رئيس البرلمان العراقي الكعبي.

وفاة مقتدى حسن الكعبي ابن نائب رئيس البرلمان العراقي بحريق فندق بلوم (صور وفيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

احتراق فندق بلوم وانقاذ النزلاء من قبل المواطنين . pic.twitter.com/L31qahyWsf — Noor Nt (@noor_nt) October 7, 2019

وتداول ناشطون مقطعًا قالوا إنه يظهر لحظة محاولة هروب الشاب مقتدى، 17 عامًا، من الحريق عبر سطح الفندق نزولاً إلى الجهة الخلفية منه متسلقًا أجهزة التكييف قبل سقوطه ووفاته، بحسب بعض الناشطين.

من ضمن وفيات حريق فندق بلوم ابن شخصية مهمة ،، pic.twitter.com/gcvB2Y51th — Noor Nt (@noor_nt) October 7, 2019

ونقلت قناة ”السومرية“ العراقية عن مصدر أمني قوله إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 20 عجلة تابعة للمديرية في إخماد الحريق.

وحاول عدد آخر من نزلاء الفندق الهرب من الحريق عبر الجهة الخلفية فيما لم يتضح ما إذا كانت كل الوفيات في القتلى نجمت عن الحريق ذاته أم أن الضحايا توفوا خلال الهرب كابن نائب رئيس البرلمان.

شاهد لحظة وفاة ابن النائب الاول ⁧‫#حسن_الكعبي‬⁩ بعد سقوطه في حادث احتراق فندق بلوم في العرصات#بغداد تم النشر بواسطة ‏ابتسامتكم باقيه‏ في الاثنين، ٧ أكتوبر ٢٠١٩

وذكر مصدر أمني آخر أن النيران حاصرت العشرات من النزلاء داخل الفندق، موضحًا أن فرق الدفاع المدني أنقذت 46 آخرين وأخرجتهم بسلام إلى خارج المبنى.