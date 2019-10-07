مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني (فيديو)‎

وثّق فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط دعامات معدنية على رأس مطرب أرجنتيني يحيي حفلًا أمام الجماهير.

وقع الحادث الصادم عندما كانت الفرقة الشعبية ”لوس كريولوس“، تغني في مهرجان ”إل تالار“ المحلي في مقاطعة ”خوخوي“ بشمال غرب الأرجنتين.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كان المطرب في منتصف أغنيته في الحدث الختامي للمهرجان، عندما بدأ المسرح ينهار فوقه ببطء.

ولم تلاحظ الفرقة ما يحدث واستمرت في أدائها، حتى سقط الهيكل المعدني عليها، وصدم رأس المطرب ”لويس فيلان“، وأسقطه هو وزميله في الفرقة ”إيفان لونا“ على الأرض.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الفرقة لم تتلق رعاية طبية في البداية لعدم توافر سيارة إسعاف في المنطقة، لذلك تم نقلها بسيارة إلى المستشفى.

وقال لونا للصحفيين: ”تلقيت ضربة رهيبة في الرأس وسقطت أرضًا“، وأضاف مازحًا: ”لحسن الحظ كنت أرتدي قبعة، وإلا لكانت الإصابة أسوأ“.

وقال فيلان: ”اضطر أحد الأشخاص لأخذنا إلى المستشفى بسيارته لأنه لم تكن هناك سيارات إسعاف ولا حراس أمن في المهرجان“.

وأوضح: ”بعد ما حدث لنا، أزالوا القطع المعدنية، واستأنفوا المهرجان وكأن شيئًا لم يكن“.

ولم يتضح بعد سبب انهيار الدعامات أو طبيعة إصابات الفرقة التي شاركت في الحدث الختامي في المهرجان السنوي على مدار الـ 10 سنوات الماضية.