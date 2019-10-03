بعد 4 أشهر من الاختفاء.. العثور على جثة المفقود السعودي مبيت الشهري

عثرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية على المفقود، مبيت الشهري، في محافظة جدة، جثة هامدة، وذلك بعد اختفاء غامض دام 4 أشهر.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أكد شقيق المفقود العثور على ”مبيت“ متوفى بجدة، بعد 4 أشهر من الإبلاغ عن اختفائه، مضيفًا أنه تم استلام الجثة وأديت الصلاة عليه في الحرم المكي قبل دفنه في مكة المكرمة.

ولف الغموض واقعة اختفاء ”الشهري“، حيث سافر برفقة أحد أصدقائه من محافظة بارق إلى جدة، نهاية رمضان الماضي؛ لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها، وكان آخر تواصل له مع والدته في 25 رمضان، حيث أكد لها أنه لا يزال في جدة.

ولاحقًا، بالاتصال على هاتفه، فوجئت عائلته برد شخص من جنسية عربية عليهم، ذكر أنه عثر على هاتفه الجوال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال بمبيت الشهري وعثر على مركبته مقابل المعرض على بعد كيلومتر واحد، وبعدها بيوم من اختفائه تم إبلاغ الجهات الأمنية، لكن ما زاد الوضع غموضًا عودة صديقه الذي كان برفقته إلى محافظة بارق دون علمه بموقعه.