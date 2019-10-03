السعودية.. انتحار طالبة داخل جامعة جدة

أنهت طالبة في جامعة جدة في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، حياتها منتحرة داخل إحدى دورات المياه.

انتحار طالبة في "دورات المياه" داخل جامعة جدة في السعودية تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الخميس، ٣ أكتوبر ٢٠١٩

ووفق ما ذكره حساب الجامعة في موقع التواصل ”تويتر“، فإن الطالبة وجدت جثة هامدة داخل إحدى دورات المياه في مقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، حيث اتضح من التقرير الأمني أنها أقدمت على قتل نفسها.

وقال المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي، إن الجامعة ”استدعت الجهات الأمنية والإسعاف، التي باشرت الحالة فورًا، كما تم استدعاء أسرة الطالبة“.