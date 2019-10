وفاة ”غامضة“ لشابين داخل سيارة في جازان السعودية

View this post on Instagram

باشرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، التحقيق بقضية وفاة شابين في ظروف غامضة داخل سيارة كانت متوقفة على أحد الطرق الرئيسة الواقعة شمال محافظة صبيا في منطقة جازان. . . وتشير التفاصيل إلى العثور على الشابين متوفيين، وهما في وضعية الجلوس الطبيعية على مقعدي السيارة، ويرتديان حزامي الأمان، وفقًا للبلاغ الوارد للشرطة في المحافظة، بحسب موقع ”عاجل“ المحلي. . . وتبين من التقرير الطبي المبدئي أن وفاتهما طبيعية، ولا توجد أي آثار اعتداء على جسديهما، وليس هناك أي علامات ضرب أو خدوش، كما أنهما لم يتعرضا لحادث مروري، ويبقى تأكيد أسباب الوفاة مرهونًا بتقرير الطب الشرعي. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جازان #جازان_الان #جرائم #الشرطة #حوادث #لايك #تفاعل #صور #ترند #جديد #news #saudiarabia #saudi #ksa #accidents #death #picture #crime