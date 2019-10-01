السعودية: إعادة تشغيل قطار الحرمين خلال 30 يومًا

قال وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، الدكتور نبيل العامودي، إن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خِدْماته خلال 30 يومًا، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأضاف العامودي أن القطار، الذي لحقت به أضرار نتيجة حريق اندلع في محطة السليمانية بمحافظة جدة، سيعاود تقديم خِدْماته مستخدمًا محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان جدة وزوارها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وأوضح أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بشأن توفير أكفأ وأجود الخِدْمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة، وتأتي كأولويّة لدى الجميع.

وأخليت المحطة من الركاب والعاملين فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق عند الساعة 12:05 ظهر يوم الأحد الماضي.

ورغم أن الحريق استمر لمدة 15 ساعة متمركزًا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق قد عزلت الأدوار الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى القبو، حيث يوجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل.

كما أن الحريق لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي سيمكن المشغل من إعادة حركة القطارات مرورًا من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف بباقي المحطات الأخرى، بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.