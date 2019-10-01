انهيار جسر فوق قوارب للصيد واحتجاز صيادين تحت الركام (فيديو)

انهار جسر في تايوان على قوارب الصيد التي كانت أسفله مسفرًا عن عدة إصابات وتاركًا العديد من الأشخاص عالقين تحت الركام.

ووثّق فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة انهيار جسر ”نانفانغآو“ في مدينة ”ييلان كونت“، التايوانية، وسقوط الركام في على مراكب الصيد.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، أدى مرور شاحنة نفط كبيرة على الجسر لانهياره، واشتعلت النيران فيها بعد أن سقطت على الأرض.

وعلى الرغم من الحادث المدمر، الذي وقع صباحاً، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية عن وقوع وفيات، وأكدت إصابة 3 فلبينيين بجروح طفيفة.

وقالت تقارير محلية إن 3 قوارب صيد كانت تحت الجسر عندما انهار، وأن أطقمها ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، كما أكد رئيس بلدية المدينة ”لي مينغ تشي“ نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، ومباشرة أعمال الإنقاذ لإخراج 6 عالقين.

وبحسب جمعية الصيادين في منطقة ”سواو“، هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لنجدة المصابين.

وقال المسؤولون إن انهيار الجسر الذي ينقل حركة المرور فوق ميناء الصيد المزدحم أضر بـ 3 قوارب صيد وسيارتين، بما في ذلك ناقلة النفط.

ويعد هذا الجسر، الذي اكتمل بناؤه في عام 1999، هو الهيكل الوحيد المقوس في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ويقال إن إعصار ”ميتاج“ الذي اجتاح المنطقة أمس الاثنين وتضمن رياحًا بلغت سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة، قد أضر بصلابته، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن سبب للانهيار.