سرقة 368 ألف دولار من منزل نائب إيراني

تمكن لص من سرقة مبالغ مالية طائلة ومسكوكات ذهبية من منزل عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، تقي كبيري.

وذكرت صحيفة ”الاندبندنت“ باللغة الفارسية، يوم الاثنين، أن ”المبلغ الذي سرق من النائب الإيراني بلغ 4 مليارات ريال إيراني (95 ألف دولار) مع 250 ألف يورو (273 ألف دولار)“، مشيرة إلى أن ”السرقة تمت في منزله الذي يسكنه في طهران”.

ويسكن تقي كبيري منطقة ”شهرك غرب“ بالعاصمة التي تعد واحدة من أهم المناطق الفارهة وتمتلك مباني ضخمة وفيلات سكنية حديثة، وتم بناؤه في الأصل على نموذج الضواحي الأمريكية الراقية، ويعتبر اليوم أحد أكثر الأحياء ثراءً في طهران.

والنائب يمثل مدينة ”خوي وشيباره“، وهي الدائرة الانتخابية الثالثة في مقاطعة أذربيجان الغربية في إيران.

وقال العضو في البرلمان، نادر قاضي بور، في تصريحات صحفية، إن ”كمية ومقدار الأموال المسروقة من منزل كبيري ليست هي ما تم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام“، مشيرًا إلى أن ”معظم السرقات مرتبطة بالذهب الموجود في منزل هذا النائب“.

من جانبه، طالب رئيس البرلمان علي لاريجاني، السلطات، بالتحقيق السريع في سرقة منزل النائب المتشدد وعضو مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية البرلمانية الإيرانية، لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه السرقة.

وبحسب القرارات التي اتخذتها السلطات القضائية الإيرانية بالتنسيق مع البنك المركزي في العام الماضي، فإن الاحتفاظ بأكثر من 10 آلاف يورو نقدًا يعد جريمة، وبهذا يكون النائب المتشدد ”تقي كبيري“ ارتكب جريمة يحاسب عليها القانون.