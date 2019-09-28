فقدان عبّارة تقل 55 شخصًا شرق اليمن

أعلنت السلطة المحلية في محافظة سقطرى شرق اليمن اليوم السبت فقدان عبّارة في عرض البحر، على متنها 55 شخصًا بحسب وكالة ”سبأ“ الحكومية.

وقالت السلطة المحلية، وفقًا للوكالة، إنها تلقت مساء السبت بلاغًا عن فقدان عبّارة (سفينة صغيرة تعبر من شط لآخر حاملة السيارات والمارّة) بعد مغادرتها محافظة المهرة (شرق) باتجاه سقطرى وعلى متنها 55 شخصًا، بينهم 8 أسر من الأخيرة.

وأشار رائد الجريبي وكيل أول المحافظة، إنه فور وصولهم البلاغ جرى التواصل مع قوات التحالف العربي والسلطة المحلية في محافظة المهرة والجهات المختصة في الموانئ في محافظتي سقطرى والمهرة، لتبادل المعلومات حول العبّارة والبدء في عملية البحث والانقاذ .

ولفت الجريبي إلى أن القارب تحرك من محافظة المهرة الأربعاء الماضي، ويملكه شخص يدعى ”علي الزبيدي“ من أبناء محافظة الحديدة، غرب البلاد، موضحًا أنه لم يتسن الاتصال بالقارب، لعدم توفر أجهزة الاتصال ”الثرياء“ لدى طاقم القارب.