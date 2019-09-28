مجلس الأمن يطالب الفرقاء اليمنيين بتسهيل وصول المساعدات للمدنيين

وقعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بيانًا مشتركًا في وقت متأخر مساء يوم الجمعة، دعت فيه كافة أطراف الصراع اليمني إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعا البيان إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، للمدنيين في كافة أنحاء اليمن، امتثالًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2451، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين.

وذكر البيان أن ”ممثلي حكومات الدول الموقعة، عقدوا اجتماعًا خاصًا بغرض تأكيد استمرارهم في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة باليمن“.

وشدد على ”الدعم الكامل لدول المجموعة لجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ودعوة الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء، بغية تنفيذ اتفاق استكهولم، والتوصل إلى حل سياسي للصراع“.

وأدان البيان ”بأقوى العبارات تزايد شدة هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي للمملكة، فضلًا عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، وتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة“.

كما أكدت الدول الموقعة على البيان ”التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل“.