مصرع 7 طلاب وإصابة 30 إثر انهيار غرفة مدرسية في نيروبي (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 7 أطفال مصرعهم وأصيب 30 آخرون، بسبب انهيار غرفة صفية في إحدى مدارس العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الاثنين.

ووقع الحادث المروع، في مدرسة ”بريشاس تالينت“ الابتدائية، في نيروبي، والتي تضم 800 تلميذ، مع بدء الحصص المدرسية في الساعة 6:50 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، كانت أصوات الأطفال مسموعة من أسفل الحطام، بينما حاول عشرات السكان تحريرهم باستخدام أيديهم فقط، قبل أن تصل فرق الإنقاذ.

ووثق فيديو سجله أحد شهود العيان، الحقائب والكتب المدرسية تحت الركام المتكدس، بينما يبكي الآباء المصدومون وهم يبحثون عن أطفالهم، فيما انهارت إحدى السيدات وهي تنظر إلى الأنقاض المتناثرة والمشهد المروع.

وأكد مسؤولون، أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أطفال على الأقل وإصابة 30 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وألقى مدير المدرسة، موسى واينا، باللائمة على انهيار خط المجاري، الذي يقول إنه قد تم بناؤه مؤخرًا خلف الغرف الصفية، ما أضعف أساس المبنى.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن خدمات الطوارئ استغرقت أكثر من ساعة قبل الوصول إلى الموقع، فيما أكد وزير التعليم بيليو كيبسانج والصليب الأحمر الكيني أنهما في موقع الحادث.

وقالت مؤسسة الصليب الأحمر في تغريدة عبر ”تويتر“: ”انهار الفصل والتلاميذ بداخله في مدرسة على طول طريق نغونغ في نيروبي، وجهود البحث والإنقاذ مستمرة، وأسس الصليب الأحمر الكيني مكتب معلومات وتتبع لتقديم خدمات الدعم النفسي“.