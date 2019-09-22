مشاهد مؤثرة لحظة عودة طفل مختطف لأهله في مصر (فيديو)

أعادت الشرطة المصرية طفلًا اختطفته عصابة متخصصة، لمساومة أهله في محافظة سوهاج من أجل الحصول على فديّة مالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر لحظة استقبال الوالدين، لابنهما، الذي اصطحبه رجال الشرطة إليهما.

وظهرت أسرة الطفل في المقطع، وهي تنتظر الطفل بقسم الشرطة، وكيف أسرع والداه لاحتضانه بعد عودته.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغًا من عم الطفل، يفيد بخطف ابن شقيقه ويُدعى ”جرجس.و“ 14 عامًا، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب مبلغ 3 ملايين جنية كفدية لإطلاق سراح الطفل.

وبعد البحث والتحري حددت الشرطة هويات أفراد عصابة الخطف، البالغ عددهم 6 أفراد من ذوي السوابق، وفي عملية أمنية جرى ضبط أفراد العصابة جميعًا، الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث اتفقوا على استدراج المجني عليه واختطافه بقصد الحصول على مبلغ الفدية.