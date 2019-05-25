الشرطة المصرية تعلن القبض على المتهمين بقتل ”الطبيب اليمني“

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 5 متهمين بقتل الطبيب نجيب محمد طاهر، يمني الجنسية، داخل شقته في محافظة الجيزة.

وتلقت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من ”نزار ع“ يحمل الجنسية اليمنية، يفيد بالعثور على جثة شقيق والده مقتولًا داخل شقته في منطقة ميدان الساعة بشارع فيصل، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للطبيب نجيب محمد طاهر، حيث وُجد على فمه شريط لاصق، ومكبل اليدين، وتبدو على جثته آثار خنق، كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكلف مدير المباحث بمديرية أمن الجيزة حينها تشكيل فريق بحث نجح بتحديد هوية الجناة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين، وبعمل الأكمنة تم ضبطهم جميعًا.

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