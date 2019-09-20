دفن سعودية بعد 5 أيام على مقتلها من قبل شقيقها (صور)

شهدت إحدى مقابر محافظة ضمد بمنطقة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، دفن جثمان مُواطنة بعد مقتلها على يد شقيقها.

ويأتي دفن جثة القتيلة بعد 5 أيام من مقتلها على خلفية خلاف مع شقيقها في منزلها، وبعد أن أوقفت الشرطة الجاني وأحالته للنيابة العامة، وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة ”سبق“ المحلية.

وكان شقيق الجاني والمجني عليها قد قال إنها ”دخلت في خلاف مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد احتدام الخلاف هددها بالقتل“.

وأضاف أنه ”بعد أسبوع تقريبًا، وتحديدًا (يوم الأحد الماضي)، قام بالفعل بتنفيذ جريمته“، مؤكدًا أن ”شقيقه مضطرب نفسيًّا“، وأن ”سبب الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة لا يعرفه حتى الآن“.

وكشفت مصادر أمنية أن المتهم كان في وضع غير متزن عند القبض عليه، وكان من الصعب التعامل معه، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من السيطرة عليه.