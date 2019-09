مشاجرة عنيفة بالعصي بين سوريين في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

شرطة منطقة الرياض في السعودية تلقي القبض على 12 سوريا من المقيمين في حي النسيم بالعاصمة الرياض، بعدما تورطوا في مشاجرة عنيفة، استخدموا بها العصي. . #إرم_نيوز #الرياض #مضاربات_حي_النسيم #حي_النسيم #السعودية #مشاجرة #حوادث #جريمة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #جرائم #news #trend #ksa #saudiarabia