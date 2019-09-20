مشاجرة عنيفة بالعصي بين سوريين في السعودية (فيديو)

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، القبض على عدد من السوريين المقيمين في حي النسيم في العاصمة الرياض، تورطوا بمشاجرة عنيفة، استخدموا فيها العصي.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن 12 وافدًا سوريًا، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، تورطوا بمشاجرة جماعية بالعصي في أحد الشوارع العامة في حي النسيم.

وأقر السوريون في التحقيقات بأن خلافات سابقة فيما بينهم كانت سبب شجارهم، وقد جرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة أشخاص يحملون عصيًا، وقد توجهوا باتجاه مجموعة أخرى، كانت بانتظارهم تحمل العصي أيضًا، حيث اندلع بينهم شجار عنيف وتبادل للضرب.