تحطم مقاتلة أف-16 بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها‎

المصدر: أ ف ب

تحطّمت مقاتلة أف-16 بلجيكية غرب فرنسا، اليوم الخميس، لكن طياريْها تمكنا من القفز منها والنجاة بنفسيهما على الرغم من أن مظلة أحدهما علقت بسلك كهرباء للضغط العالي قبل أن يتم إنقاذه، بحسب السلطات الفرنسية.

وقالت السلطات المحلية في منطقة موربيهان شمال غرب فرنسا في بيان إن“الطيار ومساعده تمكنا من القفز (من الطائرة) قبل تحطمها، وتم العثور على كليهما وهما على قيد الحياة“.

وتمكنت فرق الإنقاذ التي هرعت إلى المنطقة من إسعاف الطيار الأول بسرعة، ثم توجهت إلى الطيار الثاني فوجدته متدليًا من مظلته التي علقت بسلك كهرباء للضغط العالي.

وظل الطيار معلقًا بالسلك حوالي ساعتين إلى أن تولت طواقم الإطفاء إنزاله بمساعدة متخصصين بالشبكة الكهربائية.

وبحسب السلطات فإنّ ”الطيار ومساعده هما في حالة طوارئ نسبية، وهما على قيد الحياة وجريحان“.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث.

وكان الطيَّاران في رحلة تدريب عندما تحطمت طائرتهما بين لاندول وبلوفينر، في مكان يسمى غيرنيك.