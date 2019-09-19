فرنسا تشكك في مسؤولية الحوثيين عن ”هجوم أرامكو“

شكك وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، في إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين، واعتبر أن ذلك ”يصعب تصديقه“.

وأضاف لودريان في حديث لتلفزيون سي نيوز ”أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما“.

وتابع: ”هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج“، مضيفًا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعًا.

وأشارت الإدارة الأمريكية والسعودية بإصبع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، واستهدفت معملين، أحدهما أكبر مصفاة لتكرير النفط الخام في العالم، وأوقفت نصف إنتاج السعودية في بادئ الأمر.

ونفت إيران التي تدعم جماعة الحوثي أي دور لها في الهجمات.