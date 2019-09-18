إندونيسيا.. فقدان الاتصال بطائرة شحن

فقدت السلطات الإندونيسية الاتصال بطائرة شحن صغيرة، اليوم الأربعاء، أثناء تحليقها في أجواء ولاية بابوا شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة ”تيمبو“ اليومية في إندونيسيا، أن سلطات جاكرتا فقدت الاتصال بطائرة شحن صغيرة تقل 4 أشخاص.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة من طراز (Twin-Otter DHC6-400) وقد فقد الاتصال بها أثناء تحليقها في أجواء ولاية بابوا.

ولفتت الصحيفة أن الطائرة أقلعت من مدينة تيميكا في بابوا باتجاه منطقة إيلاجا الجبلية في الولاية نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة كانت تحمل شحنة من مادة الأرز، وأن السلطات الإندونيسية لم تتمكن على الفور من تحديد مكان الطائرة.

ونوهت الصحيفة بأن الفرق المختصة باشرت عمليات البحث والإنقاذ.

يشار إلى أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بحادثة تحطم طائرة شحن سقطت بمنطقة إيلاجا الجبلية عام 2016.