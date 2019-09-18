مقتل 30 تلميذًا ومعلمين اثنين بحريق داخل مدرسة في ليبيريا‎ (صور وفيديو)

المصدر: ا ف ب

قُتل 30 تلميذًا ومعلماً على الأقل في حريق بمدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا، وفق ما ذكر سولو كيلغبيه، المتحدث باسم مكتب الرئاسة في ليبيريا.

وقال المتحدث إن ”أجهزة الطوارئ أبلغت الرئيس جورج وياه أن 28 شخصًا لقوا مصرعهم“.

مقتل ما لا يقل عن 27 طفلا في حريق بمدرسة في ليبيرياhttps://t.co/d7NwWwAcys#إرم_نيوز pic.twitter.com/trLAel4yFC — إرم نيوز (@EremNews) September 18, 2019

وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن ”الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق“، مضيفا أن ”سبب الحريق غير معروف“.

وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على ”تويتر“ أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.

وأضاف ويا في تغريدة أخرى: ”عسى أن يمنح الله القوة لعائلات الضحايا ولجميع المجتمع الإسلامي فلنتذكر عائلات الضحايا في دعواتنا“.