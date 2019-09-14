العثور على جثث مسنة مصرية وابنتها وأحفادها الثلاثة داخل منزلهم بظروف غامضة

عثرت قوات الأمن المصرية، اليوم السبت، على خمس جثث تعود لمسنة وابنتها وأحفادها الثلاثة، داخل منزلهم في ظروف غامضة، بصعيد مصر.

وتلقت مديرية أمن الأقصر، بلاغًا يفيد بالعثور على الجثث داخل المنزل، لينتقل رجال الأمن إلى مقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحضر إلى المنزل رجال النيابة العامة، حيث تم رفع البصمات في غرف المنزل، ومعاينة منافذ الشقة السكنية، خاصة أن المعاينة الأولية لم تشر إلى ارتكاب جريمة قتل أو اعتداء.

وتبين من المعاينة وجود السيدة المسنة متوفاة داخل غرفتها، وكذلك ابنتها وأحفادها الثلاثة في غرفتهم الخاصة.

وأحالت النيابة العامة الجثث إلى الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن أسباب الوفاة لكل حالة، قبل التصريح بالدفن.

وشكلت مديرية الأمن فريق بحث جنائي لإجراء التحريات السرية، وجمع المعلومات، وعلاقة الأسرة بالجيران، ومدى وجود خلافات عائلية بينهم وبين آخرين من عدمه.