الكويت.. قتل نفسه في بث مباشر مع حبيبته

أقدم سريلانكي على شنق نفسه في دولة الكويت، ووثق عملية انتحاره كوداع أخير لـ“حبيبته“ السريلانكية التي تقطن معه بنفس البناية.

وقام السريلانكي بإجراء مكالمة فيديو مع حبيبته وهو في حالة غير طبيعية، ثم وثق عملية انتحاره شنقًا، فسارعت إليه محاولة إنقاذه، لكنها وصلت متأخرة وكان قد فارق الحياة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية، فإن السريلانكي ربط حبلًا في سقف غرفته وعلقه في رقبته، موثقًا عملية انتحاره أمام عينيْ خطيبته في مكالمة فيديو مباشرة، ووسط ذهول جارته التي خرجت من مسكنها مهرولة إلى شقة حبيبها، وحاولت كسر الباب، إلا أنها فشلت، فساعدها أحد الجيران وهو باكستاني الجنسية.

وبعد تمكنهما من كسر الباب، وجدا السيرلانكي مُلقى على الأرض، حيث قاما بمحاولة إنعاشه إلا أنهما فشلا في ذلك، فأبلغا عمليات وزارة الداخلية.

ونقل رجال الأمن فور وصولهم الرجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة عند وصوله إليها.

وقالت السريلانكية في التحقيقات إنها لاحظت أثناء مكالمته معها أنه كان في حال غير طبيعية، لكنها لا تعلم مطلقًا لِمَ أقدم على قتل نفسه.