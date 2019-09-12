رجل أمن تونسي يتعرض لمحاولة اغتيال بـ 3 أعيرة نارية (صور)

تعرّض رجل أمن في تونس إلى محاولة اغتيال، بـ 3 أعيرة نارية (بارود) تم إطلاقها من بندقية صيد، أصابت كتفه وألحقت أضرارًا بسيارته.

وتمكّن رجل الأمن من النجاة، بعد أن فرّ بسيارته باتجاه مركز الأمن بمنطقة ”الوردانين“ التابعة لمحافظة المنستير الساحلية، في حين تمكّن المعتدي من الفرار ولم يتم التعرف على هوّيته .

وأكّد عضو نقابة الأمن، محمد علي الهاشمي، أن العناصر الأمنية بصدد القيام بالإجراءات اللاّزمة للتعرف على من قام بهذا الاعتداء .

وأضاف محمد علي الهاشمي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن المكان الذي حصل فيه الاعتداء هو الطريق الذي يمر منه عون الأمن يوميًّا، عند رجوعه من مقر عمله إلى بيته.

ونبّه محمد علي الهاشمي، من خطورة هذا الاعتداء، مشيرًا إلى أن رجل الأمن الذي تعرّض للاعتداء ينتمي إلى عائلة أمنية وزوجته تنتمي للمؤسسة العسكرية.

وطالبت نقابة الأمنيين بتونس، بسرعة الكشف عن ملابسات هذا الاعتداء، منبّهة كل الأمنيين إلى ضرورة الحذر من إمكانية تكرار هذه العمليات.

والجدير بالذكر، أن عناصر الأمن بتونس يتعرضون إلى اعتداءات متكرّرة، آخرها طعن أحد العناصر الأمنية بمحافظة توزر جنوب العاصمة تونس.