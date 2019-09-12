تونس.. المرشح الرئاسي نبيل القروي يضرب عن الطعام

أعلن المحامي والقيادي بحزب ”قلب تونس“ رضا بالحاج، أن المرشح الرئاسي نبيل القروي، قرّر الدخول في إضراب عن الطعام في سجن المرناقية؛ وذلك بعد أيام من إيقافه بتهم فساد وغسيل أموال.

وكتب رضا بالحاج، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“: ”كنت في زيارة نبيل القروي في سجن المرناقية، معنوياته مرتفعة وأعلمني أنه دخل في إضراب عن الطعام؛ للمطالبة بحقه في ممارسة الانتخاب يوم الأحد المقبل“.

كنت في زيارة السيد نبيل القروي في سجن المرناقية ، معنوياته مرتفعة وأعلمني أنه دخل في إضراب جوع للمطالبة بحقة في ممارسة حقه في الإنتخاب يوم الأحد المقبل . رضا بالحاج تم النشر بواسطة ‏‎Ridha Belhadj‎‏ في الخميس، ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

والشهر الماضي، أوقفت قوات الأمن القروي بينما كان في سيارته؛ إثر قرار قضائي بسجنه بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال؛ عقب شكوى قدمتها منظمة (أنا يقظ) المعنية بمكافحة الفساد. ويقبع القروي، الذي يتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتدبير الأمر لإزاحته من سباق الانتخابات، خلف قضبان في سجن المرناقية.

ومن المنتظر أن يخوض ”القروي“ بصفة رسمية الانتخابات وهو داخل السجن، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الأسبوع الماضي، الإفراج عنه، كما جرى استثناؤه من المشاركة في المناظرات التلفزيونية.

كما أنه لا يمكن لهيئة الدفاع التقدم بمطلب جديد للإفراج عن القروي، إلا يوم 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي بعد أكثر من أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والمقررة في 15 أيلول/ سبتمبر 2019، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولية يوم 17 أو 18 أيلول/ سبتمبر 2019.