سقطت من سيارة مسرعة.. رضيعة تنقذ نفسها من حادث موت محتم (فيديو)

حمت العناية الإلهية طفلة لا يتعدى عمرها العام من موت محتم، حيث سقطت من مركبة والدها، بينما كان يقودها ليلًا، ومعه زوجته وعائلته، في منطقة خالية بمدينة مونار السياحية جنوب الهند.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المكان، لحظة سقوط الطفلة من مركبة عائلتها، السبت الماضي، في منطقة تخلو من إضاءات الطرق والمارة، ثم زحفت على يديها وركبتيها على طول الطريق المظلم، إلى مقدمة حركة المرور.

وتم إرسال تنبيه لجميع مراكز الشرطة في المنطقة، بالعثور على الطفلة، حيث نُقلت إلى المستشفى وكانت مصابة بكدمات بسيطة في الوجه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعلمت عائلتها بفقدانها، عند إبلاغها بالعثور على الطفلة، وتم لمُّ شمل العائلة معًا.