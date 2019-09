نتائج التحقيقات الأولية لحادث الحافلة المدرسية العنيف في دبي

View this post on Instagram

أسفر حادث مروري وقع على جسر #معبر_الخليج_التجاري في إمارة #دبي بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة ”مدرستنا الثانوية الإنجليزية/فرع الورقاء“ وصهريج مياه عن وقوع 15 إصابة بين الطلبة. وأكدت شرطة دبي في بيان لها عبر حسابها بموقع ”تويتر“، وقوع الحادث بين الحافلة المدرسية وصهريج مياه، لافتة إلى ”إصابة 15 طالبًا بإصابات بسيطة، إضافة إلى إصابة 3 مشرفين إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، فيما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #الامارات #حوادث #ابوظبي #ترند #سرعة #uae #abudhabi #dubai #video #trending #accident #speed