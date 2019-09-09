إصابة 15 طالبًا بحادث ”حافلة مدرسية“ في الإمارات (فيديو)

أسفر حادث مروري وقع على جسر معبر الخليج التجاري في إمارة دبي بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة ”مدرستنا الثانوية الإنجليزية/فرع الورقاء“ وصهريج مياه عن وقوع 15 إصابة بين الطلبة.

وأكدت شرطة دبي في بيان لها عبر حسابها بموقع ”تويتر“، وقوع الحادث بين الحافلة المدرسية وصهريج مياه، لافتة إلى ”إصابة 15 طالبًا بإصابات بسيطة، إضافة إلى إصابة 3 مشرفين إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، فيما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى“.

وقوع حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه، وإصابة 15 طالبا بإصابات بسيطة، وإصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد. pic.twitter.com/pFGXEA2w82 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 9, 2019

ونشر حساب شرطة دبي، مقطع فيديو للحادث، إذ أظهر تضررًا كبيرًا في مقدمة الحافلة المدرسية، التي اصطدمت بالصهريج.

يذكر أن هذه هي الحادثة الثانية لحافلة مدرسية منذ بدء العام الدراسي، إذ اندلع حريق بحافلة مدرسية بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة قبل أيام، وتم إخلاء الطلاب منها على الفور دون إصابات.