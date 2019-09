فيل ”هائج“ يدهس 18 شخصًا في مهرجان بوذي بسريلانكا (فيديو)

View this post on Instagram

لقطات تظهر تحول فرحة المئات في سريلانكا إلى مأساة بعد إصابة العشرات، نتيجة هروب فيل ثائر ودهسه حشدًا من الناس، في مهرجان ديني بوذي يُعرف باسم "بيراهيرا" بالعاصمة السريلانكية ، كولومبو. . #إرم_نيوز #فيل #هروب #دهس #مهرجان #سريلانكا #اخبار #منوعات #حادث #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #فيديو #trend #news #elephant