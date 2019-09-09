فيل ”هائج“ يدهس 18 شخصًا في مهرجان بوذي بسريلانكا (فيديو)

أصيب 18 شخصًا على الأقل بجروح إثر دهسهم من قبل فيل كان يشارك في مهرجان قرب العاصمة السريلانكية، كولومبو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية، أن الفيل أصيب بحالة من الهياج أثناء قرع الطبول في موكب مرتبط بمهرجان ديني بوذي، حسب وكالة ”اسوشيتد برس“ الدولية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أن ”الفيل كان خارج السيطرة وأصاب 18 شخصًا نقلوا جميعًا إلى المستشفيات“.

ويتم تنظيم ذلك المهرجان سنويًّا في شوارع مدينة بيراهيرا، ويعود إلى مئات السنين.