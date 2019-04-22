سريلانكا تعلن حالة الطوارئ بعد هجمات كولومبو

قرر رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد اعتبارًا من منتصف ليل يوم الاثنين، وذلك بعد تفجيرات عيد القيامة التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة وأسفرت عن سقوط 290 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.

وأضافت وحدة إعلامية تابعة للرئاسة في بيان أن ”الحكومة قررت تفعيل الفقرات المتعلقة بدرء الإرهاب في قانون الطوارئ وإعلانها بحلول منتصف الليل“.

وذكرت أن الإجراء سيقتصر على مكافحة الإرهاب ولن يعرقل حرية التعبير.

وحمّلت حكومة سريلانكا، جماعة مسلحة محلية، مسؤولية الهجمات التي تزامنت مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد الفصح“ في سريلانكا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة السريلانكي، راجيتا سيناراتني، في كولومبو، كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأمريكية عن سيناراتني قوله إن ”جماعة مسلحة محلية تسمى (جماعة التوحيد الوطنية)، هي المسؤولة عن الهجمات الانتحارية التي وقعت الأحد“.