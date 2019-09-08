مصرع 6 أشخاص بانقلاب حافلة جراء السيول في المغرب (فيديو)

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تسببت السيول التي تشهدها المناطق الجنوبية في المغرب، بحصد أرواح ضحايا جدد، وتحديدًا بمنطقة درعة تافيلالت، إذ أعلنت السلطات المحلية عن مصرع 6 أشخاص فيما أصيب 27 آخرون، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بين مدينتي الدار البيضاء والريصاني. بث مباشر وفاة 6 أشخاص وفقدان 27 إثر انقلاب شاحنة بسبب السيول في منطقة درعة تافيلالت بالمغرب#إرم_نيوز…