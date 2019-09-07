كندا تعلن العثور على جثة الربانة المغربية و حطام طائرتها‎

أعلنت السلطات الكندية، العثور على جثة الربانة المتدربية المغربية الجنسية ، وعلى حطام طائرتها مساء السبت 7 سبتمبر بمنطقة مونتكري في كيبيك الكندية.

وذكر موقع ”راديو كندا“ ان ”الربانة هند برش التي اختفت منذ يوم الخميس ، تم العثور عليها في منطقة ”راسين“ حوالي الساعة الثانية زوالا (بالتوقيت المحلي) ت حسب امن كيبيك“.

وذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الامن أن ”مروحية القوات الكندية حددت مكان الطائرة التي اختفت عن الانظار منذ مساء الأربعاء بمنطقة راسين“.

وسيتم فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث المؤلم، بتعاون مع مكتب أمن المواصلات حسب نفس المصدر.

وكانت هند برش التي لم تتجاوز الثانية و العشرين ربيعا، تعمل مضيفة طيران في شركة ”إير ترانسات“، وكانت تطمح إلى أن تصبح ربانة، لذا كانت بحاجة إلى مراكمة ساعات الطيران ،بهدف الحصول على شهادة مهنية في مجال الطائرات التجارية.

وقد انطلقت على متن طائرة ”سيسنا ”172 تابعىة لشركة الطيران ”كارغير“ ليلة الاربعاء/الخميس، برفقة زميل لها على متن طائرة ثانية تابعة لنفس الشركة ، وكان من المفروض أن ياخذا الرحلة ذهابا وإيابا بين مدينتي ميرابيل و شيربروك شرق كندا ، لكن الربانة المغربية لم تعد.