مصرع عروسين أثناء توجههما إلى قاعة الاحتفالات في مصر (صور)

عاشت محافظة الدقهلية في دلتا مصر ليلة حزينة بعد تشييع جثامين ضحايا حادث سير مروع، بينهم عروسان، وشقيقة العروس وعم العريس، الذين لقوا مصرعهم في حفل زفاف بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهم إلى قاعة الاحتفالات.

وخرج الآلاف من أبناء مركز ومدينة ”طلخا“ في الدقهلية، لتوديع جثامين الضحايا وسط حالة كبيرة من الحزن.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي خمس مرات تقل عروسين على طريق المنصورة المحلة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكي خمس مرات، بينما كانت السيارة متجهة إلى قرية منشأة البدوي، ويستقلها عروسان وشقيقة العروس وعم العريس وخلال سيرهم بسرعة كبيرة انقلبت السيارة.

على الفور تم نقل الضحايا إلى مستشفى الطوارئ الجامعي: وهم سارة وتبلغ 18 سنة، وزوجها محمد (19 عامًا)، وشقيقتها زينب (15 سنة) وعم العريس، وتوفوا جميعًا داخل غرفة العناية المركزة.