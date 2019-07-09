مصرع 12 عاملًا وإصابة آخرين إثر حادث مروع في مصر (صور)

لقي 12 مصريًا ومصرية يعملون في أحد المصانع، مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتبين من معاينة الجهات المختصة، أنه أثناء سير سيارة نقل تقل 17 عاملًا وعاملة كانوا في طريقهم للعمل بمصنع في مدينة 6 أكتوبر، اصطدمت سيارتهم بفنطاس (شاحنة نقل مواد سائلة) بالقرب من وصلة دهشور الموصلة للمدينة، ما أدى إلى تحطم سيارة العمال ومصرع 12 و إصابة 5 آخرين بإصابات بالغة.

وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد توقفها.