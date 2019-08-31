انفجار ”بقرتين“ مفخختين يثير مخاوف سكان في محافظة ديالي العراقية

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية اليوم السبت، أن بقرتين مفخختين انفجرتا في إحدى قرى المحافظة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”بقرتين قدمتا من أماكن رعي غير معروفة، وتوجهتا إلى داخل إحدى القرى، لتنفجرا في وقت متزامن مع اقترابهما من المواطنين، ما أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط“.

وبحسب المصدر، فإن ”قوة أمنية وصلت مكان الحادث، وطوقته، وفتحت تحقيقًا لمعرفة الجهة التي تقف خلفه، إذ يعتقد المواطنون أن تنظيم داعش، هو من يلجأ إلى تلك الأساليب في ظل الضربات التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة“.

وخلال عمليات استعادة المدن العراقية استخدم تنظيم داعش، حيوانات مثل الكلاب والأغنام، الميتة، للتفخيخ، وزرعها على جانب الطريق لاستهداف القوات العسكرية، لكن استخدام الأبقار الحية، شكل مفاجأة لسكان محافظة ديالى.

وكان تقرير للجيش الأمريكي نُشِر مؤخرًا، قد حذر من أن داعش لا يزال يشكل تهديدًا قويًّا؛ إذ عمد التنظيم في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز قدراته المسلحة في العراق، وتجديد نشاطه في سوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه قوات الأمن المحلية للحفاظ على المكاسب العسكرية التي تحققت بشق الأنفس.