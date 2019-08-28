تداول فيديو لتهجم مصري على المارة بـ“ساطور“ في الكويت (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطعًا مصورًا يظهر شخصًا يحمل ”ساطورًا“ ويتهجم على المارة في شارع عام، ما أثار استياءً عامًا، وسط مطالب بمعرفة تفاصيل الواقعة ومعاقبة صاحبها لعدم تكرارها.

وذكرت حسابات محلية على موقع ”تويتر“، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو وافد مصري وكان يهدد المارة في أحد شوارع محافظة حولي.

وعقب تداول المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، تزايدت الأصوات المعارضة لتواجد الوافدين، خاصة من الجنسية المصرية التي تشكل أكبر جالية عربية في البلاد، فيما شكك آخرون بصحة المقطع المتداول.

#فيديو| وافد «مصري» خارج نطاق التغطية يحمل ساطوراً في أحد شوارع حولي pic.twitter.com/lCBrGGbuWg — أمن ومحاكم (@mediacourt) August 27, 2019

ولم تصدر أي جهة رسمية تعليقًا على الواقعة، لكن ناشطًا يدعى ”عبدالله“ قال في معلومات، لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إن ”الوافد اعتدى على 3 أشخاص في مشاجرة بينهم، وجرى ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية، ولا يزال هو والثلاثة المعتدى عليهم محتجزين لدى الأمن ويخضعون للتحقيق“.

وشكك مغرد يدعى ”مساعد الحمدان“ في صحة الواقعة، معتقدًا أن المنطقة لا تبدو في الكويت: ”لا مو صج راقب أرضية شوارعنا مو جذي“.

بينما قالت الدكتورة هالة الخطيب عبر حسابها في ”تويتر“، إن المقطع المتداول لجريمة وقعت قبل سنوات، بعد أن قتل رجل زوجته اللبنانية“، متسائلة عن الهدف من إعادة نشر المقطع في هذا التوقيت: ”هذه الحادثة منذ عدة سنوات، قتل زوجته اللبنانية. أذكرها جيدًا. لماذا إعادة نشرها؟ نحن ناقصين كراهية؟“.

وأرجع فريق آخر هذه الحادثة، بسبب كثافة الوافدين في الكويت وتجار الإقامات، على حد تعبيرهم. وقال مغرد تحت مسمى ”عاشق بوفون الإيطالي“: ”تستاهلون هذي نتيجة تجار الإقامة والعدد راح يزداد والتغير قادم“.

وكتب ”سام“: ”شي طبيعي وهذي أحد مشاكل كثرة الأعداد اللي المواطن يتكلم عنها وتنتقدونه بالعنصريه ودايما المبرر انه تصرف شخصي يعني لازم يكونون المليون كلهم يطلعون عشان نقول انه تصرف خطر؟؟ لو تجمع عدد الجرايم والمشاكل تلقاها اكثر من عددهم ولكن من يشوف من يفهم“.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.