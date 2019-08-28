تحرش بفتاة يقود إلى الاصطدام بـ3 مركبات في الكويت

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على شاب ثلاثيني، بتهمة الشروع في القتل والتحريض على الفسق والفجور والاصطدام بـ3 مركبات والهروب.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المتهم فرّ بعد ساعات من قيامه بترك سيارته، التي تعرضت للعطب بسبب الاصطدام بـ3 مركبات، وأقر المتهم بالتهم الموجهة إليه نافيًا تهمة التحرش.

لكنّ الأمن تلقى بلاغًا بالواقعة، حيث قالت الفتاة (المجني عليها) إنها كانت وأمها تسيران بمركبتهما وقام شاب بملاحقتهما من فرع الجمعية في منطقة سلوى حتى باب منزلهما بقصد التحرش، محاولًا تلقين رقمه للفتاة بالقوة، وخلال الملاحقة قام بالاصطدام بهما عمدًا، فاتصلت الأم بابنها الذي خرج منتظرًا وصول أمه وشقيقته والشاب الذي يلاحقهما.

وأوضحت الفتاة أنه لدى وصول الشاب الذي يلاحقهما صعق لوجود شقيقها متوقفًا أمام الباب، فانطلق إلى الشاب الجاني واستفسر منه عن سبب ملاحقته لأخته ووالدته، فقام الجاني بالرجوع للخلف محاولًا الفرار، وأثناء محاولته دهس شقيق الفتاة، متسببًا بإصابته في الرأس والعنق.