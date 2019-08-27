السعودية.. سائق انشغل بالالتفات لفتاة على طريق سريع فتسبب بحادث مروري

السعودية.. سائق انشغل بالالتفات لفتاة على طريق سريع فتسبب بحادث مروري

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لسيارة تسير على طريق سريع، وينشغل قائدها بالالتفات لفتاة في سيارة أخرى تسير بالقرب منه، قبل أن يصطدم بسيارة ثالثة.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في السعودية، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من ذلك.

وتباينت التعليقات على الحادثة بين من يتهم الفتاة بالتسبب في الحادثة لكونها كانت تصور سيارة الرجل الذي لفت انتباهه تصرفها ذلك قبل أن يفاجأ بالاصطدام بالسيارة التي أمامه.

وحمل مغردون آخرون، سائق السيارة، المسؤولية عن الحادثة، لكونه أطال النظر إلى الفتاة في السيارة المجاورة لسيارته.

ولم يغب من شكك بحقيقة الصوت المرافق للفيديو، إذ يُزعَم أنه مركب، وأن ما جرى مغاير لما يتم تداوله.

 يشار إلى أن السعودية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر تسجيلًا لحواد السير، وما تخلفه من وفيات وإصابات، سيما على الطرق السريعة، وسط جهود رسمية لوضع حد لتلك الحوادث.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث