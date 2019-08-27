السعودية.. سائق انشغل بالالتفات لفتاة على طريق سريع فتسبب بحادث مروري

تداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لسيارة تسير على طريق سريع، وينشغل قائدها بالالتفات لفتاة في سيارة أخرى تسير بالقرب منه، قبل أن يصطدم بسيارة ثالثة.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في السعودية، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من ذلك.

وتباينت التعليقات على الحادثة بين من يتهم الفتاة بالتسبب في الحادثة لكونها كانت تصور سيارة الرجل الذي لفت انتباهه تصرفها ذلك قبل أن يفاجأ بالاصطدام بالسيارة التي أمامه.

تعاقب عقاب الحرمان تسحب الرخصة واخذ تعهد على ولي امرها — Mohammed Abdullah (@alharbiiM) August 27, 2019

اول مره توثقين حاجه توديك لبو زعبل باذن الله وتكوني عبره لغيرك — جاسر العزام MBS???????? (@jasseralazzam) August 27, 2019

وحمل مغردون آخرون، سائق السيارة، المسؤولية عن الحادثة، لكونه أطال النظر إلى الفتاة في السيارة المجاورة لسيارته.

محبك للتضخيم القزاز مسكر ولا فيه اي تلفظ ولا شفت اي اعتراض هو اللي متهور وعينه للبنت اكثر من الطريق ولا شفت فيه اي سبب منها — مانع (@m17603403) August 27, 2019

يقولك فتاة تعترض !!! ياصاحب الحساب بلاش تثير الجدل ترى اللي يسوق ابوها والرجال عينه طويله صدم بغباء منه قال فتاة تعترض — abdulaziz_basmail_1M (@A_basmail) August 27, 2019

ولم يغب من شكك بحقيقة الصوت المرافق للفيديو، إذ يُزعَم أنه مركب، وأن ما جرى مغاير لما يتم تداوله.

يشار إلى أن السعودية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر تسجيلًا لحواد السير، وما تخلفه من وفيات وإصابات، سيما على الطرق السريعة، وسط جهود رسمية لوضع حد لتلك الحوادث.