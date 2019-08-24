عبر ”فيسبوك“.. رجل يعثر على خاتمه المفقود منذ 43 عامًا (فيديو)

استعاد رجل أمريكي يُدعى كريس سميث خاتمه، بعد أن فقده عام 1976 أثناء التزلج، عندما كان طالبًا في المرحلة الثانوية في ولاية تينيسي.

وذكرت صحيفة ”يو بي اي“ أن ساندرا مانينغ، سكرتيرة مدرسة سيفير كاونتي الثانوية، قالت إن رجلًا أتى لمكتبها حاملًا معه خاتمًا يعود لعام 1976 وأخبرها أن والدته عثرت عليه قبل سنوات في أحد المعسكرات في جورجيا.

واستخدمت ساندرا الحروف الأولى التي كانت محفورة على الخاتم C.E.S، وعادت إلى كتب المدرسة القديمة من أجل التحري عن صاحب الخاتم والوصول إلى اسمه بالكامل.

وفي مدة قصيرة جدًا استطاعت ساندرا التوصل لكريس سميث صاحب الخاتم، حيث قامت على الفور بوضع منشور على ”فيسبوك“ بصورة الخاتم وجميع التفاصيل المتعلقة به، وبعد مرور ساعتين فقط استطاعت التحدث إلى زوجة سميث على الهاتف.

وظهر سميث على التلفزيون، وقال إنه ظن في البداية أن الأمر مجرد مزحة ليس أكثر، وأعرب عن اندهاشه من وصول الخاتم لأحد المعسكرات في جورجيا، حيث فقده أثناء التزلج في بحيرة دوغلاس المحلية بمدينته، وليس لديه أدنى فكره كيف انتهى المطاف بالخاتم في جورجيا.