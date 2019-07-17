مصرع عائلة سعودية خلال رحلة سياحية في جورجيا

أودى حادث سير وقع على طريق كوبوليتي بمدخل مدينة باتومي بدولة جورجيا بحياة سائح سعودي وزوجته وطفلهما، فيما أصيبت طفلتهما بإصابات بليغة.

وتسبب تصادم مروع لعدة مركبات، بسبب مخالفة مركبة لقواعد المرور، بوفاة العائلة ووقوع 16 إصابة أخرى.

وترقد الطفلة المصابة (5 سنوات) في العناية المركزة بأحد مستشفيات باتومي، وتم إجراء عملية لها، فيما من المتوقع إخلاؤها طبيًا للمملكة.

وسبق أن نقل شقيقها للمستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، فيما بقي الابن الثالث (3 سنوات)، عند أقاربه في السعودية، بحسب صحيفة ”سبق“ السعودية.

ووصل شقيق الضحية إلى جورجيا لإنهاء إجراءات تسليم جثامين شقيقه وزوجته وابنهما، ونقل البنت إلى السعودية.

وقال أحد الناشطين – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – إن المواطن المتوفَّى يدعى أحمد السالمي.