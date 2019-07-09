مصطفى قمر يتعرض لحادث سير في مصر

تعرّض الفنان المصري، مصطفى قمر، لحادث سير على طريق كوبري 6 أكتوبر، في العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما استدعى ذهابه إلى أحد المستشفيات بأكتوبر؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية، والاطمئنان على حالته الصحية.

وتواصلت ”إرم نيوز“، مع مصطفى قمر، الذي أكد أنه تعرض لحالة إغماء بسبب الحادث، وتمت إفاقته بعد دقائق، كما تعرض لكدمات بسيطة، وتلقى العلاج في المستشفى.

وطمأن قمر، جمهوره على صحته، موضحًا أنه لم يتعرض لأذى، وسيمكث في منزله يومين راحة، على أن يعود لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد؛ تمهيدًا لطرحه خلال العام الجاري.

وكان آخر أعمال مصطفى قمر، إطلاقه لأغنية ”بورصة مصر”، وهي الأغنية الدعائية لفيلم يحمل نفس الاسم، وشارك في بطولته: حسن حسني، علاء مرسي، محمد لطفي، صلاح عبد الله، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار غادة حنفي وعلاء مرسي، وإخراج أحمد نور، ومن إنتاج دينا خورشيد وأحمد دياب.