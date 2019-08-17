شاب ثري يتبرع بأعضائه لإنقاذ حياة 50 شخصًا (صور)

كشفت والدة شاب بريطاني يُدعى توم ويلسون، أن العائلة أنقذت 50 شخصًا كانت حياتهم في خطر، بعد أن تبرعت بأعضاء ابنها.

وكانت حياة الشاب قد تحوّلت بشكل مفاجئ، من الرفاه والثراء إلى الموت، بعد تعرضه لضربة شديدة في الرأس أصابته بنزيف حاد، أثناء تدريبه على لعبة الهوكي.

وأوضحت ”ليزا“ والدة الشاب، نقلًا عن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن ابنها توفي قبل 4 أعوام عن عمر 22 عامًا، وأنقذ آنذاك بالتبرع بأعضائه، 50 شخصًا كانت حياتهم في خطر.

والتقت أم الشاب، عبر برنامج ”بي بي سي بريك فاست“، والذي يبث عبر محطة ”بي بي سي“، مع طفلة أنقذت عندما تبرع الابن بالكبد.

ووصفته الطفلة البالغة من العمر ستة أعوام، وتدعى فاطمة ميرزا، ببطلها، فيما علّقت الأم: ”لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى امتناننا“.