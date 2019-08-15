لأسباب غامضة.. مغربي يخترق حدود بلاده مع إسبانيا بطريقة هوليودية (فيديو)

يمثل مواطن مغربي أمام القضاء الإسباني بعد إقدامه على اقتحام حدود بلاده مع إسبانيا بسيارته، رافضًا الانصياع لتعليمات الشرطة من البلدين.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الخميس، يوثق لحظة إقدام الرجل على تجاوز معبر طاراخال الذي يفصل مدينة الفنيدق شمال المغرب عن مدينة سبتة المغربية، التي لا تزال تابعة للسلطات الإسبانية.

ورغم أن الأمن المغربي حاول إيقافه بإشهار السلاح ورميه بالحواجز البلاستيكية، إلا أنه تابع طريقه متوجهًا نحو الأمن الإسباني.

وكان الرجل في حالة هيجان حسب وسائل إعلام محلية، لذا اضطرت السلطات الإسبانية لتقديم مساعدة طبية له قبل اعتقاله.

ولم تكشف السلطات، حتى الآن، السبب الحقيقي وراء ما أقدم عليه هذا الشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته أيضًا، وإن كانت وسائل إعلام محلية بمدينة سبتة ذكرت أن المعني بالأمر هرب من تصفية حسابات حول أمر غامض، رفض الكشف عنه.

كما ذكرت المصادر نفسها أن المشتبه به يحمل جواز سفر مغربيًا لكنه مقيم في بلجيكا، وأنه حاول إرشاء رجال الجمارك لكنهم رفضوا ذلك، فأقدم على فعلته.