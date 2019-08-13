حادث ”مروع“ يتسبب بوفاة 7 أشخاص على ”طريق الموت“ في السعودية (صور)

أسفر حادث مروري مروع على طريق بحر أبو سكينة – الحريضة – ”الشهير بطريق الموت“ في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفق ما ذكر المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري.

وقال الشهري إن ”الحادث وقع بين سيارة من طراز لاندكروزر تويوتا وصهريج مياه، فيما تم تحويل مسار سير السيارات إلى خارج الطريق للتعامل مع الحادث“، موضحًا أنه ”تم نقل 7 إصابات إلى مستشفيات القحمة ومحايل العام والبرك.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أفاد الشهري بأن ”9 من الفرق الإسعافية حضرت لمكان الحادث، فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ عند الساعة 06:44 صباحًا“، مبينًا أنه ”من بين الإصابات حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة وبسيطة“.