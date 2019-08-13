حادث ”مروع“ يتسبب بوفاة 7 أشخاص على ”طريق الموت“ في السعودية (صور)

أسفر حادث مروري مروع على طريق بحر أبو سكينة – الحريضة – ”الشهير بطريق الموت“ في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفق ما ذكر المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري.
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حادث مروري مروع على طريق بحر أبو سكينة – الحريضة – ”الشهير بطريق الموت“ في السعودية، يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفق ما ذكر المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري. . ووقع الحادث بين سيارة من طراز لاندكروزر تويوتا وصهريج مياه، فيما تم تحويل مسار سير السيارات إلى خارج الطريق للتعامل مع الحادث. . #إرم_نيوز #حادث #حوادث #عسير #السعودية #وفاة #عسير_الآن #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trend #news #ksa #saudiarabia
وقال الشهري إن ”الحادث وقع بين سيارة من طراز لاندكروزر تويوتا وصهريج مياه، فيما تم تحويل مسار سير السيارات إلى خارج الطريق للتعامل مع الحادث“، موضحًا أنه ”تم نقل 7 إصابات إلى مستشفيات القحمة ومحايل العام والبرك.
وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أفاد الشهري بأن ”9 من الفرق الإسعافية حضرت لمكان الحادث، فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ عند الساعة 06:44 صباحًا“، مبينًا أنه ”من بين الإصابات حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة وبسيطة“.