حادث ”مروع“ يتسبب بوفاة 7 أشخاص على ”طريق الموت“ في السعودية (صور)

حادث مروري مروع على طريق بحر أبو سكينة – الحريضة – ”الشهير بطريق الموت“ في السعودية، يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفق ما ذكر المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري. . ووقع الحادث بين سيارة من طراز لاندكروزر تويوتا وصهريج مياه، فيما تم تحويل مسار سير السيارات إلى خارج الطريق للتعامل مع الحادث. . #إرم_نيوز #حادث #حوادث #عسير #السعودية #وفاة #عسير_الآن #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trend #news #ksa #saudiarabia