تقرير: ”أرامكو“ السعودية أكثر الشركات ربحية في العالم رغم تراجع أرباحها

أكد تقرير أن شركة ”أرامكو“ السعودية، هي الأكثر ربحية بين شركات العالم، رغم تراجع أرباحها.

وقال التقرير الذي أعدته وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، إن ”أرامكو أكبر شركة تصدير نفط في العالم، باتت أيضًا الأكثر ربحية، متجاوزة شركات مثل أبل وأمازون، وذلك على الرغم من تراجع أرباحها الصافية بنحو 12% إلى 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي“.

ونقلت الوكالة عن خالد الدباغ، النائب الأعلى لرئيس ”أرامكو“ للمالية والإستراتيجية والتطوير، قوله: ”نحن نمتلك واحدًا من أكبر الخزانات النفطية وأكثرها إنتاجًا على وجه الأرض، وأعتقد أن النتائج المالية للشركة تشهد على ذلك“.

وقال الدباغ: ”أعتقد أن أداء أرامكو المالي يعتبر الأفضل فيما يتعلق بالمستثمرين، خاصة عندما يريدون تقييم الشركة، والتي أصبحت الآن مستعدة لطرح أسهمها في السوق“، مشيرًا إلى أن قرار توقيت الطرح يعود للحكومة السعودية مالكة الشركة.

ولفت التقرير إلى أن متوسط أسعار النفط بلغ نحو 66 دولارًا للبرميل في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 69 دولارًا في النصف الأول من العام الماضي، في حين حافظت ”أرامكو“ على مستوى الإنتاج البالغ حوالي 10 ملايين برميل يوميًّا.