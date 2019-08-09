وفاة غامضة لشاب كويتي في شقة فندقية

أحالت الأجهزة المعنية في دولة الكويت جثة مواطن إلى الطب الشرعي بعد العثور عليه متوفى داخل إحدى الشقق الفندقية في محافظة الأحمدي، وقد تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”الداخلية“ تلقت بلاغًا من قبل إدارة شقق فندقية في إحدى مناطق الأحمدي أفادت فيه بوفاة أحد النزلاء داخل شقته المؤجرة.

ووصل رجال الأمن إلى الموقع، حيث تبين أن الجثة تعود لمواطن من مواليد 1992، وتمت إحالة جثته إلى الجنائية لمعرفة سبب الوفاة.

وكشف مصدر أمني أن ”موظفي المكان قالوا إن حجز المواطن انتهى، فحاولوا الاتصال على الغرفة لكنه لم يرد، وعندما دخل عليه موظفو خدمة تنظيف الغرف وجدوه ملقى على ظهره وقد فارق الحياة“.