آخر حوادث ”السيلفي“.. شاب يسقط من برج كهرباء عالي الضغط (صور)

تعد صيحة السيلفي بمثابة هوس للكثيرين، وتجاوز الأمر حدود الهوس لدى البعض ووصل للجنون، حيث بات العديد من الناس يضعون أنفسهم في مواقف خطيرة من أجل التقاط سيلفي مميز.

في آخر حوادث السيلفي/ سقوط مروع في أوكرانيا لشاب أحمق من برج كهرباء عالي الضغط، قبل أن تنتهي مغامرته الخطيرة بوفاته.

وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، تسلق ”نيكولاي كومبانيتس“ (16 عامًا)، من أوكرانيا، برج كهرباء ارتفاعه 30 مترًا دون أي معدات أمان.

وبعد التقاط الصورة بهاتفه بينما كان يصوره صديقه من الأسفل، بدأ النزول من البرج، ولكنه تعثر فجأة وسقط عدة أمتار على ذراع البرج وأصيب بصدمة كهربائية.

ومن ثم اتصل صديقه البالغ من العمر 14 عامًا بالنجدة، قبل أن تحضر فرق الإنقاذ وتنتشل الشاب المصاب بحروق خطيرة، وتنقله للمستشفى، ولكنه توفي في المستشفى متأثرًا بحروقه الشديدة.