المغرب.. بلاغ كاذب عن عملية إرهابية في مطار فاس

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة ”فاس سايس“ وسط المغرب، اليوم الخميس، شخصًا يبلغ من العمر 45 عامًا، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة إرهابية وهمية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن المشتبه فيه اتصل هاتفيًا بشرطة الطوارئ وأبلغ عن جريمة إرهابية بمطار ”فاس سايس“، وذلك قبل أن يعمد لقطع الاتصال دون الكشف عن هويته.

وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من توقيف المشتبه به في وقت وجيز، حيث تبين أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب وبجريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وهو ما استوجب التحفظ على المتهم للتحقيق في ملابسات الحادثة.