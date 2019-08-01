تصريحات جبهة البوليساريو تستنفر الجيش المغربي

رفع الجنرال عبدالفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، درجة الاستنفار خاصة بالثكنات، كما نشر فرقًا للمشاة في المناطق الجنوبية للمملكة، وأشرف بها على مناورات للسلاح الجوي.

وذكر موقع ”تيلي ماروك“ المغربي، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن التحركات الجديدة في المنطقة العازلة بالجنوب لها علاقة بالتصريحات المثيرة لرئيس جبهة البوليساريو ضد المغرب، التي قال فيها إن ”الحرب على المغرب محطة إجبارية لا مفر منها، لم يبق إلا تحديد وقتها“.

وأضاف الموقع أنه تم رفض جميع الطلبات التي تقدم بها الجنود و الضباط للحصول على إجازات.

وفي الوقت الذي يحمل فيه الجيش المغربي تصريحات الجبهة المعادية للمغرب على محمل الجد، يرى عدد من المتابعين أنها مجرد ”مزايدات“.