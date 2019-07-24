لعبة ”ببجي“ تقود فتاة سعودية للانتحار

أقدمت فتاة من محافظة ”بيشة“ السعودية على الانتحار شنقًا في ظروف غامضة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادث الذي وقع داخل منزل أسرتها يوم الأحد.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الأسرة كانت خارج المنزل أثناء الحادثة، وكانت الفتاة برفقة شقيقتها الصغرى والخادمة، لكن شقيقتها فقدتها بعد اختفائها بشكل مفاجئ، وعندما بحثت عنها وجدتها منتحرة بحبل ربطته حول عنقها في سلم يؤدي إلى سطح المنزل.

وحذر والد الفتاة المتوفاة من خطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الشباب والأطفال، مطالبًا بأهمية مراقبة الأبناء والفتيات والتطبيقات التي يستخدمونها على الهواتف.

وتم نقل جثمان الفتاة للمستشفى، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا لكشف ملابسات الوفاة، مرجحة أن تكون الفتاة انتحرت متأثرة بلعبة ”بوبجي“.

يذكر أن بضع دول بدأت باتخاذ إجراءات صارمة تجاه اللعبة وحظرها بشكل نهائي على أراضيها، في محاولة للحد من انتشارها ومن آثارها السلبية.

وسبق أن طالب مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بضبط سوق الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك، تلك التي يتم الوصول إليها عبر الهواتف النقالة، مثل ”بوبجي“ و“فورت نايت“ اللتين تزايدت شكاوى الأهالي منهما.