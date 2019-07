الشرطة الرومانية تطرد مصريًا وعائلته بطريقة مهينة من الطائرة (فيديو)

View this post on Instagram

وسط فزع ركاب الطائرة.. مصري يتعرض للضرب والاعتداء على يد الشرطة الرومانية بسبب رفض مسؤولي الطائرة تواجد حقيبة سفر زوجته المغربية بجوار مخرج الطوارئ . #إرم_نيوز #مصر #طائرة #الشرطة #رومانيا #اعتداء #ضرب #بوخارست #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #Egypt #Romania