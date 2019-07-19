الإمارات.. العثور على المراهق الذي اختفى من منزله بعد شجار مع والدته

تمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات من العثور على الفتى الهندي محمد برويز (15 سنة)، والذي اختفى من منزله في ظروف غامضة، منذ 3 يوليو/تموز الجاري، حيث تم العثور عليه في إمارة عجمان.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد تم إبلاغ والده الذي حضر لاستلام ابنه، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات اختفائه طوال هذه المدة.

واختفى محمد من منزله في الشارقة بعد مشادة كلامية بينه وبين والدته؛ بسبب انشغاله بالهاتف المحمول في وقت متأخر من الليل.

وقال والده في بلاغه آنذاك، إن ”ابنه محمد هو الوحيد له من بين 3 بنات، وهو طفل ملتزم دينيًا، واعتاد أن يعود يوميًا إلى المنزل بعد انتهاء دروسه في المسجد بعد صلاة العشاء، حيث يتناول طعام العشاء مع الأسرة ثم يذهب لقراءة القرآن قبل النوم“.

وأوضح أنه قبل أسبوعين وفي يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بين ابنه ووالدته بشأن انشغاله بالهاتف قبل النوم، حيث طلبت منه إغلاقه والنوم باكرًا، لافتًا إلى أنه حين استيقظ لصلاة الفجر ذهب إلى غرفة الابن فلم يجده في سريره، حيث ترك جميع متعلقاته من محفظة وأموال وهاتف في غرفته وخرج من المنزل ولم يعد مطلقًا.

وأكد أن ابنه لا يعاني أي مشكلات نفسية ويعيش حياة طبيعية، وأن جميع أصدقائه وأفراد الأسرة في الدولة لا يملكون أي معلومة عنه.